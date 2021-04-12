Менеджер Магомедшарипова рассказал, когда тот проведёт следующий бой в UFC
Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступающий в UFC в полулёгкой весовой категории, вернётся в октагон летом 2021 года. Об этом сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.
«Думаю, новости будут в течение месяца. Забит подерётся, скорее всего, в середине или в конце лета. Простой был немаленьким, нужно просто подраться с кем-то из топовых оппонентов.
Нужно подраться, а там уже за титул. Думаю, за этим время не станет», — приводит слова Магомедова ТАСС.
Напомним, что Забит Магомедшарипов последний раз появлялся в октагоне в ноябре 2019 года. Тогда на турнире в Москве он решением судей победил Келвина Каттара. На счету 30-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.
Рекомендуем вам
- 12 апреля 2021
-
16:08
-
15:01
-
14:00
-
13:32
-
13:01
-
12:00
-
11:00
-
10:02
-
09:00
-
00:47
-
00:01
- 11 апреля 2021
-
22:43
-
21:46
-
20:51
-
19:50
-
18:49
-
17:53
-
16:55
-
15:11
-
14:13
-
13:56
-
12:57
-
11:25
-
11:17
-
09:27
-
08:21
-
07:25
-
01:04
- 10 апреля 2021
-
23:00
-
21:43
-
21:03
-
19:43
-
19:27
-
18:29
-
17:35
Партнерский контент
Рекомендуем вам