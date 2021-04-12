Менеджер Магомедшарипова рассказал, когда тот проведёт следующий бой в UFC

Российский боец смешанных единоборств Забит Магомедшарипов, выступающий в UFC в полулёгкой весовой категории, вернётся в октагон летом 2021 года. Об этом сообщил менеджер спортсмена Ризван Магомедов.

«Думаю, новости будут в течение месяца. Забит подерётся, скорее всего, в середине или в конце лета. Простой был немаленьким, нужно просто подраться с кем-то из топовых оппонентов.

Нужно подраться, а там уже за титул. Думаю, за этим время не станет», — приводит слова Магомедова ТАСС.

Напомним, что Забит Магомедшарипов последний раз появлялся в октагоне в ноябре 2019 года. Тогда на турнире в Москве он решением судей победил Келвина Каттара. На счету 30-летнего Магомедшарипова 18 побед и одно поражение в смешанных единоборствах.