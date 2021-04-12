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Бой Вячеслава Василевского и Вискарди Андраде возглавит RCC 9

Бой Вячеслава Василевского и Вискарди Андраде возглавит RCC 9
Бокс/ММА / Прочее ММА 0
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Российский промоушен RCC проведёт девятый номерной турнир 3 мая в Екатеринбурге.

Главным событием вечера станет поединок между Вячеславом Василевским (34-8) и бразильцем Вискарди Андраде (22-8) — спортсменов ждёт трёхраундовый бой в среднем весе.

Василевский известен по выступлениям в лиге М-1, где он дошёл до титула чемпиона, по выходу в полуфинал Гран-при Bellator и карьере в ACB и ACA. В активе российского бойца два боя с Александром Шлеменко и поединки с Магомедом Исмаиловым и Альбертом Дураевым.

Андраде дважды дрался на RCC — его дебют в лиге состоялся спустя три года после ухода из UFC. Сейчас бразилец переживает новый этап в карьере — сначала он жёстко нокаутировал Сергея Мартынова, а потом получил поединок с Шлеменко. Шторму он проиграл, но провёл отличный бой и был близок к победе в первом раунде.

На RCC 9 пройдут поединки с участием Тимура Нагибина, Дениса Лаврентьева, Евгения Игнатьева, Хаяла Джаниева и других известных бойцов.

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