Макгрегор: бой с Порье отменяется. Я подерусь с кем-нибудь другим
Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор сообщил, что его бой с Дастином Порье, который был запланирован на 10 июля, отменяется. Напомним, сегодня, 12 апреля, Порье обвинил Макгрегора в том, что тот не выполнил обещание пожертвовать $ 500 тыс. в его благотворительный фонд.
«Ты просто безмозглая деревенщина. $ 500 тыс. без планов… Ты, должно быть, ничего не понимаешь в деньгах. Кстати, бой отменяется. Я собираюсь подраться с кем-нибудь другим 10-го числа. Удачи с твоим контрактом, парень.
Моя команда делает всё, чтобы каждое пожертвование дошло куда нужно. О моей щедрости всем известно. Ты заплатишь за попытку опозорить моё имя. Тебе конец», — написал Макгрегор на своей странице в «Твиттере».
Порье обвинил Макгрегора в отказе от обещанного пожертвования. Нурмагомедов отреагировал
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