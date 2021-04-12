«Это низко, мужик». Менеджер Макгрегора ответил на обвинения Порье

Оди Аттар, менеджер экс-чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора, ответил Дастину Порье, который обвинил ирландца в том, что тот не выполнил обещание пожертвовать $ 500 тыс. в его благотворительный фонд.
«Дастин, зачем ты притворяешься? Ты забыл о той встрече в Юте, когда мы вступились за тебя, пока ты пытался получить больше денег от UFC? Конор настолько щедрый, насколько это возможно. Не отрицай, что он разбирается в бизнесе. Это низко, мужик», — написал Аттар на своей странице в «Твиттере».
«Его команда не ответила на наши электронные письма о чём-либо, что связано с моим фондом, после того, как они обратились к нам изначально. Мы хорошо поужинали и всё обсудили, но не пытайся быть крутым парнем в «Твиттере», — ответил Порье.
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