Cостав молодёжной сборной России по ММА определится на первенстве страны в Березниках

С 16 по 18 апреля в городе Березники пройдёт первенство России по ММA среди юниоров (18-20 лет). По его итогам соревнований Союзом ММА России будет сформирована юниорская сборная России, которая будет выступать на чемпионате Европы и мира 2021 года.
«Особенность этой возрастной категории в том, что юниоры уже работают практически по правилам взрослых с ударами руками в голову в стойке, коленями в корпус и добиванием с ударами в голову в партере. Их правила ближе к взрослым, соответственно и требуют больше внимания к работе над защитой.
Юниоры уже прошли серьёзную школу: их личные тренеры — это специалисты экстра-класса, подготовили ребят и дали результат уровня победителей первенства России. А наша дальнейшая задача в сборной — доработать и подготовить эмоционально и физически ребят к самому старту, подвести в оптимальной форме и в оптимальном весе для участия в чемпионате Европы, а дальше к чемпионату мира для того, чтобы победить.
Мы работаем по нашей схеме подготовке, которая не даёт сбоя на протяжении 8 лет. Главная установка перед молодежной сборной в этом году — победить на первенстве Европы и мира 2021 года. В этом году у нас достаточно сильные страны-конкуренты — сборные Бахрейна, Украины, Ирландии и некоторые страны Европы», — прокомментировал главный тренер сборных команд Союза ММА России Геннадий Капшай.
Предварительная часть соревнований пройдет 16 апреля, финалы — 18 апреля.
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