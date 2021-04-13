Немков опубликовал фото с Емельяненко и поблагодарил за помощь в подготовке к Гран-при

Действующий чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории Вадим Немков в своём аккаунте в «Инстаграме» опубликовал совместное фото с Фёдором Емельяненко и поблагодарил легенду за помощь в подготовке к предстоящему бою.
«Подгонка веса и работа на лапах на скорость! Спасибо большое Фёдору Емельяненко за огромную помощь в подготовке», — написал Немков в соцсети.
Напомним, Немков и ещё семеро бойцов примут участие в Гран-при Bellator в полутяжёлой весовой категории.
Вот как выглядят четвертьфинальные пары:
Bellator 256: Райан Бейдер — Лиоту Мачида — в ночь с 9 на 10 апреля мск.
Bellator 257: Вадим Немков — Фил Дэвис — в ночь с 16 на 17 апреля мск.
Bellator 257: Кори Андерсон — Довлетджан Ягшимурадов — в ночь с 16 на 17 апреля мск.
Bellator 258: Энтони Джонсон — Йоэль Ромеро — в ночь с 7 на 8 мая мск.
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