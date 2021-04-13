Менеджер Нурмагомедова не исключил, что Хабиб дебютирует в рестлинге

Али Абдель-Азиз, менеджер бывшего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории Хабиба Нурмагомедова, допустил, что его подопечный проведёт поединок в рестлинге.

«Если кто-то из этих мягкотелых фриков на стероидах хочет боя с Хабибом — они знают, куда звонить, чтобы им врезали как следует. Он выйдет на ринг и разобьет Джону Сине (известному рестлеру. — Прим. «Чемпионата») лицо», — приводит слова Абдель-Азиза TMZ.

Напомним, 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.