Боец UFC Хамзат Чимаев проведёт следующий поединок в июле или августе 2021 года. Об этом рассказал его менеджер Али Абдель-Азиз.
«Мы увидим Чимаева в июле или августе. Даже Дана Уайт спрашивал меня о сроках его возвращения. Я ему сказал, что Хамзат подерётся в конце июля или в августе. То же самое я сказал Шону Шелби. Думаю, возвращение будет громким. Он продолжает набирать форму. Хамзат очень талантлив. Он — суперзвезда. Все, кто понимают ММА — знают, что принесёт Чимаев», — приводит слова менеджера BJ Penn.
Напомним, Хамзат Чимаев не так давно тяжело перенёс коронавирус. После COVID-19 у него начались серьёзные проблемы со здоровьем, которые мешали ему тренироваться и в итоге сорвали поединок с Леоном Эдвардсом. В какой-то момент Чимаев объявил об уходе из спорта. Но Дана Уайт, а затем и Рамзан Кадыров отговорили Хамзата от такого шага.
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