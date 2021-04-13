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Веттори вошёл в топ-3 среднего веса UFC

Веттори вошёл в топ-3 среднего веса UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Пресс-служба UFC обновила рейтинги организации после предыдущего турнира, который прошёл 10 апреля. Самые заметные изменения произошли в средней весовой категории. Марвин Веттори, который в главном событии UFC Вегас 23 единогласным решением судей победил Кевина Холланда, поднялся на третье место рейтинга. Холланд же опустился на двенадцатую позицию рейтинга среднего веса. Эдмен Шахбазян в результате регресса Холланда поднялся на десятую позицию.

Заметный подъём в рейтинге случился у Маккензи Дерн. После досрочной победы в поединке с Ниной Нуньес она поднялась на пятое место в рейтинге минимального веса и вошла в топ-15 рейтинга лучших женщин-бойцов вне зависимости от весовой категории. В нём она занимает 12-ю позицию.

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