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Макгрегор: для меня честь провести Рамадан в ОАЭ

Макгрегор: для меня честь провести Рамадан в ОАЭ
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поздравил мусульман с началом священного месяца Рамадан, а также отметил, что рад встретить это время в ОАЭ.

«Поздравляю с Рамаданом всех моих мусульманских друзей и болельщиков. Для меня честь провести Рамадан в нынешнем году в ОАЭ», — написал ирландец на своей странице в «Твиттере».

Напомним, что заклятый соперник Макгрегора, бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов исповедует ислам и соблюдает пост в месяц Рамадан. В прошлом у Конора был конфликт не только с Хабибом, но и с членами всей его команды. На пике словесного противостояния ирландец, в том числе, пытался оскорбить религиозные чувства Нурмагомедова, о чём Хабиб впоследствии говорил на пресс-конференциях.

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