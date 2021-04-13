Макгрегор: для меня честь провести Рамадан в ОАЭ

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор поздравил мусульман с началом священного месяца Рамадан, а также отметил, что рад встретить это время в ОАЭ.

«Поздравляю с Рамаданом всех моих мусульманских друзей и болельщиков. Для меня честь провести Рамадан в нынешнем году в ОАЭ», — написал ирландец на своей странице в «Твиттере».

Напомним, что заклятый соперник Макгрегора, бывший чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов исповедует ислам и соблюдает пост в месяц Рамадан. В прошлом у Конора был конфликт не только с Хабибом, но и с членами всей его команды. На пике словесного противостояния ирландец, в том числе, пытался оскорбить религиозные чувства Нурмагомедова, о чём Хабиб впоследствии говорил на пресс-конференциях.