Валуев пригрозил поджигателям сухой травы суровыми штрафами и тюремными сроками

Бывший чемпион мира в супертяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы Николай Валуев напомнил своим подписчикам в «Инстаграме» об опасности поджога сухой травы. Валуев подчеркнул, что это не только может привести к лесным пожарам, но и влечёт за собой уголовную ответственность, караемую реальным тюремным сроком.

«В России потеплело, и в регионах опять появилась опасность лесных пожаров. Хочу напомнить, что пал травы запрещён. Многие люди не видят в этом ничего опасного, но это не так. Огонь от горящей травы, подгоняемый ветром, переходит в леса и уничтожает лесные насаждения. Случайно брошенный окурок может привести к стихийным бедствиям, гибели людей, домов, животных и птиц, нанести непоправимый вред природе.

Огонь уничтожает не только прошлогоднюю траву, но и молодые растения, оставляя после себя пустую землю. Если такое происходит, то виновники несут уголовное наказание (штрафы до 400-500 тыс. рублей, испытательные работы или лишение свободы на срок до 4 лет).

Только в Брянской области за сутки пожарные 70 выезжали на тушение горящей травы. В некоторых субъектах уже введён режим противопожарной безопасности. За 2020 год Россия лишилась 9,1 млн га лесов из-за пожаров.

Поэтому обращаю внимание на то, что нельзя жечь траву и оставлять огонь без присмотра, нельзя сжигать мусор, нужно тщательно тушить окурки и горящие спички. Пожар проще предупредить, чем тушить», — написал Валуев на своей странице в «Инстаграме».