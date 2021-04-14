Кевин Ли после скандала Макгрегора с Порье заявил, что готов заменить кого-то из них

Бывший претендент на титул временного чемпиона UFC в лёгком весе Кевин Ли отреагировал на большой скандал, который произошёл между экс-чемпионом лиги в двух весовых категориях Конором Макгрегором и бывшим временным чемпионом лиги в лёгком весе Дастином Порье, в результате которого ирландец отказался от поединка с Порье. Американец дал понять, что если эта схватка действительно сорвалась, он будет готов подраться с Конором или Дастином.
«Могу быть готов к 10 июля», — написал Ли на своей странице в «Твиттере».
Встреча Макгрегора и Порье должна была возглавить турнир UFC 264, который проведут 10 июля. Напомним, что Кевин Ли не выходил в октагон с марта 2020 года, тогда он проиграл Чарльзу Оливейру. После он долго залечивал травму колена, а потом получил идентичное повреждение ещё раз.
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