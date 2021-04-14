Немков назвал желаемых соперников для Фёдора Емельяненко

Действующий чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории Вадим Немков рассказал, кого из бойцов ему хотелось бы видеть в качестве соперников легендарного бойца MMA Фёдора Емельяненко. Немков входит в команду Емельяненко под названием Fedor Team.

По словам Вадима, ему хотелось бы, чтобы Фёдор сперва сразился с Джуниором дос Сантосом, а потом с Алистаром Оверимом.

«Это были бы крутые бои. Я бы хотел, чтобы Фёдор подрался с дос Сантосом, объективно он попроще Оверима. Чтобы Фёдор почувствовал дос Сантоса, прошёл бой. Он давно не дрался всё-таки, ну а потом побил бы Оверима», — приводит слова Немкова ТАСС.

44-летний Емельяненко не появлялся в октагоне с декабря 2019 года, после того как нокаутировал американца Куинтона Джексона.