Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Немков назвал желаемых соперников для Фёдора Емельяненко

Немков назвал желаемых соперников для Фёдора Емельяненко
Бокс/ММА / Bellator 0

Действующий чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории Вадим Немков рассказал, кого из бойцов ему хотелось бы видеть в качестве соперников легендарного бойца MMA Фёдора Емельяненко. Немков входит в команду Емельяненко под названием Fedor Team.

По словам Вадима, ему хотелось бы, чтобы Фёдор сперва сразился с Джуниором дос Сантосом, а потом с Алистаром Оверимом.

«Это были бы крутые бои. Я бы хотел, чтобы Фёдор подрался с дос Сантосом, объективно он попроще Оверима. Чтобы Фёдор почувствовал дос Сантоса, прошёл бой. Он давно не дрался всё-таки, ну а потом побил бы Оверима», — приводит слова Немкова ТАСС.

44-летний Емельяненко не появлялся в октагоне с декабря 2019 года, после того как нокаутировал американца Куинтона Джексона.

Немков — Дэвис 2: Русский богатырь в походе за славой и $ 1 млн! LIVE!
Главные подробности Гран-при Bellator в полутяжёлом весе и битвы за $ 1 млн — на «Чемпионате».
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021