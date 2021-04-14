Шон О'Мэлли вызвал на бой Петра Яна. Россиянин и Стерлинг отреагировали

Американский боец смешанных единоборств Шон О'Мэлли бросил вызов бывшему обладателю пояса UFC в легчайшем весе россиянину Петру Яну.
«Эй, Пётр Ян, какие планы на июль, братан? Не хочешь избить меня, пока ждёшь реванша?» — написал О'Мэлли на своей странице в социальной сети «Твиттер».
«Ты опять под кайфом, Шон?» — ответил Ян в своём «твиттере».
Переписку прокомментировал обладатель пояса UFC в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг.
«Нет! Ему нужно подождать! Я задолжал ему колено!» — написал он, комментируя соответствующую новость в «инстаграме» ESPN MMA.
Фото: https://www.instagram.com/p/CNoGf3HJJxF/
Ранее стало известно, что реванш Яна со Стерлингом пришлось отложить из-за операции на шее, которая предстоит американцу. В марте российский боец проиграл Стерлингу пояс, после того как получил дисквалификацию за запрещённый удар коленом в голову. Недавно Алджэмейн объявил, что из-за операции не сможет выступать несколько месяцев.
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