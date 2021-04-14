Валентина Шевченко дала прогноз на бой Чжан Вейли — Намаюнас
Действующая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко поделилась ожиданиями от поединка обладательницы пояса в минимальном дивизионе Чжан Вейли и претендентки Роуз Намаюнас. Бой Чжан Вейли — Намаюнас состоится на турнире UFC 261, который состоится в Джексонвилле (штат Флорида, США) в ночь с 24 на 25 апреля мск.
«Я думаю, если Роуз будет в такой же физической и, главное, ментальной форме, в которой я её знаю, когда мы вместе тренировались, — я считаю, у неё есть все шансы, чтобы победить Чжан Вейли. Я не говорю, что это будет лёгкий поединок, но если она будет в такой форме, то выйдет победительницей в этом бою», — рассказала Валентина Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.
Рекомендуем вам
- 14 апреля 2021
-
11:01
-
10:40
-
10:00
-
09:00
-
00:35
- 13 апреля 2021
-
23:37
-
22:58
-
21:24
-
20:47
-
20:16
-
19:15
-
18:48
-
17:59
-
17:11
-
16:00
-
15:30
-
15:01
-
14:01
-
13:02
-
12:00
-
11:00
-
10:02
-
09:00
-
05:56
- 12 апреля 2021
-
22:50
-
20:32
-
19:26
-
18:45
-
18:30
-
17:40
-
16:08
-
15:01
-
14:00
-
13:32
-
13:01
Партнерский контент
Рекомендуем вам