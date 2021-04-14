Валентина Шевченко дала прогноз на бой Чжан Вейли — Намаюнас

Действующая чемпионка UFC в женском наилегчайшем весе Валентина Шевченко поделилась ожиданиями от поединка обладательницы пояса в минимальном дивизионе Чжан Вейли и претендентки Роуз Намаюнас. Бой Чжан Вейли — Намаюнас состоится на турнире UFC 261, который состоится в Джексонвилле (штат Флорида, США) в ночь с 24 на 25 апреля мск.

«Я думаю, если Роуз будет в такой же физической и, главное, ментальной форме, в которой я её знаю, когда мы вместе тренировались, — я считаю, у неё есть все шансы, чтобы победить Чжан Вейли. Я не говорю, что это будет лёгкий поединок, но если она будет в такой форме, то выйдет победительницей в этом бою», — рассказала Валентина Шевченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Аллой Князевой.