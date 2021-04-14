Фьюри: я уничтожил Кличко ментально, физически и духовно

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри вспомнил, как победил экс-чемпиона мира украинца Владимира Кличко. В ноябре 2015 года Фьюри и Кличко провели поединок, закончившийся победой британца единогласным решением судей.

«Я уничтожил Кличко ментально, физически и духовно и забрал все пояса, которые у него были. Затем у меня отняли пояса, а другие их подобрали. Я помог им всем стать чемпионами мира», — приводит слова Фьюри BoxingScene.

В настоящее время пояса WBA, IBF, WBO и IBO принадлежат соотечественнику Фьюри Энтони Джошуа. Предполагается, что объединительный поединок Фьюри — Джошуа состоится 24 июля. Во втором бою, дата которого пока не объявлена, проигравший получит право на реванш.