Фьюри: я уничтожил Кличко ментально, физически и духовно
Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC британец Тайсон Фьюри вспомнил, как победил экс-чемпиона мира украинца Владимира Кличко. В ноябре 2015 года Фьюри и Кличко провели поединок, закончившийся победой британца единогласным решением судей.
«Я уничтожил Кличко ментально, физически и духовно и забрал все пояса, которые у него были. Затем у меня отняли пояса, а другие их подобрали. Я помог им всем стать чемпионами мира», — приводит слова Фьюри BoxingScene.
В настоящее время пояса WBA, IBF, WBO и IBO принадлежат соотечественнику Фьюри Энтони Джошуа. Предполагается, что объединительный поединок Фьюри — Джошуа состоится 24 июля. Во втором бою, дата которого пока не объявлена, проигравший получит право на реванш.
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