Немков рассказал, что поражает его в физической форме 44-летнего Ф. Емельяненко

Действующий чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории Вадим Немков рассказал, в какой физической форме в настоящий момент находится легендарный боец MMA Фёдор Емельяненко. Немков входит в команду Емельяненко под названием Fedor Team.
По словам Вадима, скорость рук Фёдора поражает.
«Фёдор набирает форму, он нас тренирует, плюс очень много бегает: по десятке (по 10 км. — Прим. «Чемпионата») каждый день. Фёдор мощный, скорость его рук поражает. Кажется, 44 года, но руки очень быстрые, даже мы иногда не успеваем за ним», — приводит слова Немкова ТАСС.
44-летний Емельяненко не появлялся в октагоне с декабря 2019 года, после того как нокаутировал американца Куинтона Джексона. Всего на счету российского спортсмена 46 боёв в MMA, в которых он одержал 39 побед и потерпел шесть поражений, ещё один поединок признали несостоявшимся.
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