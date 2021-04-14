Девушка-боец MMA Пейдж Ванзант показала свежее сексуальное фото

Американская спортсменка Пейдж Ванзант, выступающая в смешанных единоборствах, опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новую фотографию. На снимке спортсменка, одетая в откровенный купальник и прозрачную накидку, позирует перед камерой.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Пейдж Ванзант.
В феврале Ванзант дебютировала в лиге кулачных боёв Bare Knuckle Fighting Championship. Американка проиграла соотечественнице Бритен Харт. Бой длился пять раундов по две минуты. Харт победила единогласным решением судей.
До этого Ванзант выступала в UFC. Последний поединок в промоушене 26-летняя спортсменка провела 11 июля 2020 года на турнире на «Бойцовском острове», где уступила Аманде Рибас. Это был её последний бой по контракту с UFC. Всего на её счету в смешанных единоборствах восемь побед и пять поражений.
- 14 апреля 2021
-
13:01
-
12:40
-
12:00
-
11:50
-
11:01
-
10:40
-
10:00
-
09:00
-
00:35
- 13 апреля 2021
-
23:37
-
22:58
-
21:24
-
20:47
-
20:16
-
19:15
-
18:48
-
17:59
-
17:11
-
16:00
-
15:30
-
15:01
-
14:01
-
13:02
-
12:00
-
11:00
-
10:02
-
09:00
-
05:56
- 12 апреля 2021
-
22:50
-
20:32
-
19:26
-
18:45
-
18:30
-
17:40
-
16:08