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Фергюсон выпустил футболку с картинкой тирамису. Он троллил им Нурмагомедова

Фергюсон выпустил футболку с картинкой тирамису. Он троллил им Нурмагомедова
Бокс/ММА / UFC 0
Аудио-версия:

Бывший временный чемпион UFC в лёгком весе Тони Фергюсон выпустил в продажу футболку с изображением десерта под названием тирамису. Ранее Фергюсон не раз троллил бывшего чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова, намекая в различных формах, что тот обожает тирамису.

Фото: https://champshitmerch.com/

Поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона в предыдущие годы пять раз срывался по различным причинам.

В октябре 2020 года 32-летний Нурмагомедов одержал победу над Джастином Гэтжи на турнире UFC 254 во втором раунде, применив удушающий приём «треугольник». После боя россиянин объявил о завершении карьеры. На его счету 29 побед в 29 поединках в MMA, в том числе 13 побед в 13 боях в UFC. Поединок с Гэтжи стал для Хабиба первым с тех пор, как из жизни ушёл его отец Абдулманап Нурмагомедов. 19 марта 2021 года президент UFC Дана Уайт официально подтвердил, что Нурмагомедов завершил карьеру.

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