Bellator 257: полный кард турнира с главным боем Немков — Дэвис

В ночь со 16 на 17 апреля мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 257. В главном событии вечера сразятся действующий чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории россиянин Вадим Немков и претендент на пояс Фил Дэвис. В предварительном карде выступит его брат Виктор Немков, который сразится с Карлом Альбректссоном. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.
Основной кард
Вадим Немков — Фил Дэвис
Кори Андерсон — Довлетджан Ягшимурадов
Вета Артеага — Дезире Янес
Пол Дейли — Саба Хомаси
Предварительный кард
Джулия Бадд — Даяна Сильва
Виктор Немков — Карл Альбректссон
Педро Карвальо — Джей Джей Уилсон
Сауль Роджерс — Мадс Бёрнелл
Джулиус Англикас — Грегори Миллиард
Рэймонд Дэниелс — Петер Станоник
Стив Мори — Шон Ашер
Грачик Бозинян — Демаркес Джексон
Лэнс Гибсон — Маркус Сурин
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