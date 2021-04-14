Bellator 257: полный кард турнира с главным боем Немков — Дэвис

В ночь со 16 на 17 апреля мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) состоится турнир по смешанным единоборствам Bellator 257. В главном событии вечера сразятся действующий чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории россиянин Вадим Немков и претендент на пояс Фил Дэвис. В предварительном карде выступит его брат Виктор Немков, который сразится с Карлом Альбректссоном. Предлагаем вашему вниманию полный кард турнира.

Основной кард

Вадим Немков — Фил Дэвис

Кори Андерсон — Довлетджан Ягшимурадов

Вета Артеага — Дезире Янес

Пол Дейли — Саба Хомаси

Предварительный кард

Джулия Бадд — Даяна Сильва

Виктор Немков — Карл Альбректссон

Педро Карвальо — Джей Джей Уилсон

Сауль Роджерс — Мадс Бёрнелл

Джулиус Англикас — Грегори Миллиард

Рэймонд Дэниелс — Петер Станоник

Стив Мори — Шон Ашер

Грачик Бозинян — Демаркес Джексон

Лэнс Гибсон — Маркус Сурин