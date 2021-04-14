Сен-Пьер предположил, почему Нганну и Джон Джонс до сих пор не договорились о бое

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер объяснил, почему, по его мнению, действующий чемпион промоушена в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну и бывший обладатель пояса в полутяжёлом дивизионе Джонс Джонс до сих пор не договорились о поединке. По мнению Сен-Пьера, Нганну и Джонс просто боятся друг друга.

«Да, Джон Джонс боится Фрэнсиса, а Фрэнсис боится Джона Джонса. Если они не боялись бы, это значило бы, что им всё равно», — приводит слова Сен-Пьера Give Me Sport.

34-летний Нганну стал чемпионом UFC в тяжёлом весе, нокаутировав бывшего обладателя пояса Стипе Миочича на турнире UFC 260 в марте. Что касается 33-летнего Джонса, то он не выходил в октагон с февраля 2020 года, после того как победил Доминика Рейеса единогласным решением судей.