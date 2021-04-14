Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Сен-Пьер предположил, почему Нганну и Джон Джонс до сих пор не договорились о бое

Сен-Пьер предположил, почему Нганну и Джон Джонс до сих пор не договорились о бое
Бокс/ММА / UFC 0

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях канадец Жорж Сен-Пьер объяснил, почему, по его мнению, действующий чемпион промоушена в тяжёлом весе Фрэнсис Нганну и бывший обладатель пояса в полутяжёлом дивизионе Джонс Джонс до сих пор не договорились о поединке. По мнению Сен-Пьера, Нганну и Джонс просто боятся друг друга.

«Да, Джон Джонс боится Фрэнсиса, а Фрэнсис боится Джона Джонса. Если они не боялись бы, это значило бы, что им всё равно», — приводит слова Сен-Пьера Give Me Sport.

34-летний Нганну стал чемпионом UFC в тяжёлом весе, нокаутировав бывшего обладателя пояса Стипе Миочича на турнире UFC 260 в марте. Что касается 33-летнего Джонса, то он не выходил в октагон с февраля 2020 года, после того как победил Доминика Рейеса единогласным решением судей.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021