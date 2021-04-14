Макгрегор — о бое с Порье: я разорву этого засранца

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях ирландец Конор Макгрегор подтвердил, что подписал контракт на третий бой с бывшим временным чемпионом промоушена в лёгком весе Дастином Порье.

«Утром я подписал контракт на бой. 10 июля я разорву этого засранца. Мак возвращается в Город грехов! Будет аншлаг!» — приводит слова Конора Макгрегора журналист Ариэль Хельвани в своём «твиттере».

Напомним, ранее Порье обвинил Макгрегора в том, что тот отказался от обещанного пожертвования в его благотворительный фонд. Конор в ответ заявил, что третий бой с Дастином отменяется и что он приступил к поиску другого соперника. Несмотря на это, в UFC официально подтвердили третий поединок Конор Макгрегор — Дастин Порье.