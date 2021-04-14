Немков: хочу закончить бой с Дэвисом досрочно, сделать это впервые в его карьере

Действующий чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории россиянин Вадим Немков поделился ожиданиями от боя с претендентом на пояс Филом Дэвисом.

«В этот Гран-при я вхожу в статусе чемпиона, но я постарался выкинуть эти мысли из головы. Я сейчас простой боец, задача которого — побеждать. Пояс и прочее для меня не так важны. Важна сама победа.



Какие планы на предстоящий бой? Сейчас я хотел бы закончить бой досрочно, чтобы поставить жирную точку в нашем противостоянии. Для этого я буду работать первым номером и приложу все усилия, чтобы выиграть этот бой досрочно, сделать это впервые в его карьере. Я готовился на все пять раундов», — сказал Немков на пресс-конференции.

Немков — Дэвису: впервые в карьере проиграешь досрочно! LIVE! Главные подробности Гран-при Bellator в полутяжёлом весе и битвы за $ 1 млн — на «Чемпионате».

Bellator 257 пройдёт в ночь с 16 на 17 апреля мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США).