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Дэвис: Немкова можно побить. После этого я зачищу весь Гран-при Bellator

Дэвис: Немкова можно побить. После этого я зачищу весь Гран-при Bellator
Бокс/ММА / Bellator 0
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Претендент на чемпионский пояс Bellator в полутяжёлой весовой категории Фил Дэвис поделился ожиданями от боя с действующим чемпионом россиянином Вадимом Немковым.

«Самый сложный соперник по Гран-при Bellator? Пусть прозвучит как клише, но это Немков. Он не просто так является чемпионом. Но его можно побить. После этого я стану чемпионом и зачищу весь турнир Гран-при.

Чего жду от боя? В этом-то и суть, я не знаю. Но это будет сумасшествие, могу вам обещать это. Сейчас Немков собирается дать понять, что владеет титулом по праву, я выйду в клетку, чтобы показать ему, что это не так. Это будет захватывающий и агрессивный поединок.

Да, в прошлый раз я проиграл Немкову. Не хочу сказать, что когда-то хотел проиграть, но знаете, тем слаще будет возвращение титула. Тем более в таком захватывающем турнире, как нынешний Гран-при», — сказал Дэвис на пресс-конференции.

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