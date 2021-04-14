Вадим Немков поделился ожиданиями от дебюта своего брата в Bellator

Действующий чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории россиянин Вадим Немков поделился ожиданиями от дебютного боя его брата Виктора Немкова в промоушене. Виктор встретится с Карлом Альбректссоном, которому Вадим в 2016 году уступил раздельным решением судей.

«Я хотел бы, чтобы мой брат выиграл этот поединок и доказал, что наша школа сильнее. Его уже выигрывал Валентин Молдавский. Я сделал выводы из того поражения, претензий к тому сопернику у меня нет. Единственное, что мне нет смысла с ним драться и организовывать реванш. Я стал чемпионом Bellator, а Карл успел за это время проиграть несколько боёв. И то поражение, которое было у меня в молодости, меня не тревожит», — сказал Немков на пресс-конференции.

5 лет назад шведский Король победил Вадима Немкова. Брат Виктор идёт возвращать долги Наказывать обидчиков одноклубников — отличная традиция парней из Fedor Team.