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Вадим Немков поделился ожиданиями от дебюта своего брата в Bellator

Вадим Немков поделился ожиданиями от дебюта своего брата в Bellator
Бокс/ММА / Bellator 0

Действующий чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории россиянин Вадим Немков поделился ожиданиями от дебютного боя его брата Виктора Немкова в промоушене. Виктор встретится с Карлом Альбректссоном, которому Вадим в 2016 году уступил раздельным решением судей.

«Я хотел бы, чтобы мой брат выиграл этот поединок и доказал, что наша школа сильнее. Его уже выигрывал Валентин Молдавский. Я сделал выводы из того поражения, претензий к тому сопернику у меня нет. Единственное, что мне нет смысла с ним драться и организовывать реванш. Я стал чемпионом Bellator, а Карл успел за это время проиграть несколько боёв. И то поражение, которое было у меня в молодости, меня не тревожит», — сказал Немков на пресс-конференции.

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