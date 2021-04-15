Вагнер Прадо и Кирилл Корнилов проведут бой в главном карде турнира RCC 9

Бразильский тяжеловес Вагнер Прадо (15-4-1) возвращается в Екатеринбург ради боя с российским проспектом Кириллом Корниловым (8-0-1) — поединок пройдет в главном карде турнира RCC 9.



Корнилова ждет самый серьезный вызов в карьере — еще никогда он не дрался с бойцами такого уровня. За два года регулярных выступлений он провел девять поединков и ни разу не проигрывал. На RCC он отметился двумя досрочными победами, одна из которых добыта за счет жестких лоу-киков — Корнилов перешел в смешанные единоборства из кикбоксинга и предпочитает рубится в стойке.



Прадо тоже отличается ударной мощью, но, как у любого бразильца, его главная сила — это высокий уровень грэпплинга: 14 побед он добыл нокаутом или сабмишеном. При этом бразилец успел провести три боя в UFC, но не смог закрепиться в лиге. Тем не менее за его спиной есть поединки против топовых бойцов, чего не хватает Корнилову: Прадо дважды дрался с экс-чемпионом Bellator Филом Дэвисом и бойцом UFC Магомедом Анклаевым.



RCC 9 пройдет на пятитысячной арене КРК «Уралец». Турнир возглавит бой средневесов Вячеслава Василевского (34-8) и Вискарди Андраде (22-8). Кроме того, зрители увидят поединки с участием Дениса Лаврентьева, Евгения Игнатьева, Хаяла Джаниева и других известных бойцов.

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