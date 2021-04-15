В UFC представили промо-видео к поединку Макгрегор — Порье 3

В UFC представили промо-видео к поединку с участием бывшего чемпионат в двух весовых категориях Конора Макгрегора и бывшего временного чемпиона UFC в лёгком весе Дастина Порье, который запланирован на 10 июля.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
Напомним, ранее Порье обвинил Макгрегора в том, что тот отказался от обещанного пожертвования в его благотворительный фонд. Конор в ответ заявил, что третий бой с Дастином отменяется и что он приступил к поиску другого соперника. Несмотря на это Президент UFC Дана Уайт заявил, что на этой неделе начнётся продажа билетов на третий поединок бойцов.
В прошлом соперники бились дважды. В 2014 году ирландец нокаутировал соперника уже в первом раунде. Вторая схватка бойцов состоялась в январе 2021 года. На этот раз нокаутом во втором раунде проиграл Макгрегор.
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