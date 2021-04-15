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В UFC показали промо-видео к бою Гастелум – Уиттакер

В UFC показали промо-видео к бою Гастелум – Уиттакер
Бокс/ММА / UFC 0

В UFC представили промо-видео к поединку с участием американского бойца Келвина Гастелума и австралийца Роберта Уиттакера.

Гастелум заменит Пауло Косту, который снялся из-за гриппа. Поединок пройдет 17 апреля в Лас-Вегасе (Невада, США).

Бой Гастелума и Уиттакера должен был состояться в феврале 2019 года, однако был отменён из-за госпитализации австралийца с грыжей.

В феврале Гастелум прервал серию из трёх поражений, одержав победу над Йеном Хейнишем. После перехода в средний вес в 2016 году Келвин сделал рекорд в четыре победы при четырёх поражениях. У Уиттакера две победы подряд – против Даррена Тилла и Джареда Каннонье. Ранее, в октябре 2019 года, он потерял чемпионский титул, проиграв техническим нокаутом Исраэлю Адесанье.

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