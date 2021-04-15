Хабиб Нурмагомедов назвал самый безумный день в истории футбола

Бывший чемпион UFC в лёгкой весовой категории россиянин Хабиб Нурмагомедов рассказал, какой день, по его мнению, стал самым безумным за всю историю футбола. Нурмагомедов вспомнил, как 9 июля 2006 года сборная Италии в финале чемпионата мира обыграла Францию.

Матч ознаменовался скандалом. Основное время закончилось со счётом 1:1. В дополнительное время лидер сборной Франции Зинедин Зидан не сдержался и ударил головой защитника итальянцев Марко Матерацци в ответ на его провокации. Зидана удалили, и в его отсутствие Франция уступила Италии в серии пенальти со счётом 3:5.

«Самый безумный день в истории футбола», — подписал Хабиб Нурмагомедов картинку с финала чемпионата мира 2006 года с участием сборных Италии и Франции.