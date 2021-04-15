Организаторы подтвердили бой Шлеменко — Сантос

Бывший чемпион Bellator, ветеран смешанных единоборств Александр Шлеменко проведёт следующий поединок 7 мая во Владивостоке с бразильцем Марсио Сантосом. Об этом сообщили организаторы боя.

«Марсио Сантос станет соперником Александра», — приводит слова организаторов ТАСС.

Александр Шлеменко последний раз появлялся в клетке в декабре 2019 года, тогда он досрочно победил экс-бойца UFC Дэвида Бранча. Что касается Сантоса, бразилец последний раз бился в феврале 2021 года на турнире AMC Fight Nights. Тогда он досрочно проиграл Давиду Бархударяну.

Всего в послужном списке Сантоса 15 побед и 5 поражений.

Ранее Александр Шлеменко оценил гонорар известного рэп-исполнителя Джигана, который тот запросил за поединок с бойцом MMA Александром Емельяненко.

