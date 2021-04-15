Александр Гвоздик ответил на вопрос о возможном возвращении в бокс

Бывший чемпион мира в полутяжёлом весе по версии WBC, 33-летний Александр Гвоздик ответил на вопрос, возобновит ли карьеру. Ранее Гвоздик поздравил Джо Смита с победой над россиянином Максимом Власовым в бою за вакантный титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBO и заявил в «Инстаграме», что «кое-кто обещал мне бой с победителем».
«Этот пост в какой-то мере – больше как шуточный стёб. Я прекрасно знаю, как работает этот спорт и как работает этот бизнес. Я знаю, какие на сегодняшний день реалии в моем весе и, в частности, для меня.
Я прекрасно понимал, что это такой юмор, мне никто сейчас бой со Смитом не сделает, поэтому я решил постебаться над теми, кто так говорил. Не могу сказать, что я ищу этот бой, но в любом случае, я же всегда открыт к переговорам.
Давайте вернёмся к реальности: на сегодняшний день условия, чтобы я вернулся, такие, что мне никто никогда в жизни не даст даже третью часть этих условий. Я не вижу смысла об этом говорить. Если зрителю нужна сенсация – это должно быть достойное финансовое вознаграждение.
Давайте я оставлю интригу. Я возвращение не рассматриваю, но никогда не говори никогда», — рассказал Гвоздик в интервью YouTube-каналу Luckypunchnet.
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