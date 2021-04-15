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Фергюсон объяснил, почему проиграл Оливейре

Фергюсон объяснил, почему проиграл Оливейре
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец MMA Тони Фергюсон рассказал, почему уступил бразильцу Чарльзу Оливейре. В декабре 2020 года Оливейра победил Фергюсона единогласным решением судей, бой состоялся на турнире UFC 256.

«Перед боем с Оливейрой я всего пять часов тренировал бразильское джиу-джитсу. Вот и всё.

Я был занят, занимался кучей других вещей, пытаясь уладить свой бизнес, чтобы у ребят из моей команды всё было в порядке… Они говорили, что не могли ничего делать из-за ситуации с коронавирусом. Вот почему подготовка накрылась», — приводятся слова Фергюсона в «инстаграме» ESPN MMA.

Поражение от Чарльза Оливейры стало для Тони Фергюсона вторым подряд. До этого он в мае 2020 года проиграл соотечественнику Джастину Гэтжи.

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