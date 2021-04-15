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Вадим Немков сделал вес перед боем с Филом Дэвисом на Bellator 257

Вадим Немков сделал вес перед боем с Филом Дэвисом на Bellator 257
Бокс/ММА / Bellator 0

Россиянин Вадим Немков, действующий чемпион Bellator в полутяжёлой весовой категории, сделал вес перед боем с претендентом на пояс Филом Дэвисом, сообщает MMA Junkie.

Вес Немкова составил 92,7 кг, вес Дэвиса — ровно 92,9 кг.

Турнир по смешанным единоборствам Bellator 257 пройдёт в ночь с 16 на 17 апреля мск в Анкасвилле (штат Коннектикут, США). Бой Немкова и Дэвиса станет главным событием вечера. В соглавном бою турнира встретятся Кори Андерсон и Довлетджан Ягшимурадов.

В предварительном карде выступит брат Вадима, Виктор Немков, который сразится с Карлом Альбректссоном.

Вчера, 14 апреля, во время пресс-конференции Немков заявил, что хочет закончить бой с Дэвисом досрочно, что может произойти впервые в его карьере.

Немков: хочу закончить бой с Дэвисом досрочно, сделать это впервые в его карьере
Немков — Дэвису: впервые в карьере проиграешь досрочно! LIVE!
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