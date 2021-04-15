Дамковский встретится с Райнохом на турнире ACA 122

23 апреля яркий легковес-ударник, звезда белорусского ММА Артём Дамковский подерётся с чехом Витезславом Райнохом. В активе 37-летнего Дамковского, выступающего в ММА с 2006 года, 23 победы, 19 поражений, у 26-летнего Райноха — 9 побед, 3 поражения.

Дамковский последний раз появлялся в клетке в феврале 2021 года. На турнире ACA 118 он удушающим приёмом проиграл Александру Сарнавскому. Что касается бойца из Чехии, то Райнох последний раз дрался в августе 2020 года на шоу АСА 109. Тогда он раздельным решением судей справился с Кристианом Дракслером.

Бой станет вторым главным событием на турнире ACA 122 в Минске. В главном бою ACA 122 чемпион ACA в тяжелом весе Тони Джонсон будет отстаивать титул против Дмитрия Побережца.