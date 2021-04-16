Костя Цзю: Тим в данную секунду ещё не готов к бою с Головкиным

Бывший абсолютный чемпион мира в первом полусреднем весе Костя Цзю поделился мыслями о перспективах своего сына Тима. Константин рассказал, когда его наследник будет готов драться с Джермаллом Чарло, а также признался, что не слышал о желании сына провести схватку с Геннадием Головкиным.

«Тим сказал, что хочет боя с Головкиным? Ни разу не видел, где об этом написано. Я читаю обо всём, что происходит вокруг Тимофея, и я не могу сказать, что хоть раз даже от него слышал эту информацию. Всё-таки мы почти каждый день на телефоне. Разговоров даже не было. Они в разных весовых категориях. Гена в какой? В следующей? Гена – хороший боец. Тим не готов на бой с Геной. В данную секунду ещё не готов.



Готов ли к Чарло? Я думаю, боя два ещё. Что касается Кастаньо, он тоже хороший боксёр. Посмотрим. Шаг за шагом, не торопиться, делать свою работу и получать удовольствие», — передаёт слова Цзю-старшего корреспондент «Чемпионата» Алла Князева.