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Хильберто Рамирес хочет встретиться с Сергеем Ковалёвым

Хильберто Рамирес хочет встретиться с Сергеем Ковалёвым
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0
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Бывший чемпион мира по версии WBO во втором среднем весе Хильберто Рамирес признался, что в будущем хотел бы встретиться с бывшим чемпионом мира в полутяжёлом весе Сергеем Ковалёвым. Напомним, не так давно мексиканец стал выстраивать свою карьеру именно в этом дивизионе.

«Нужно двигаться вперёд. Я решил ситуацию с Top Rank и рад, как развивается моя карьера. Недавно провёл переговоры с компанией Golden Boy. Есть шанс, что проведу поединок в июне. Самое главное — продолжать тренироваться и проявлять желание. Я снова стану чемпионом.

Для меня было бы честью также сразиться с Сергеем Ковалёвым. У него отличный профессиональный рекорд. Я следил за его карьерой, но своих идолов нужно уметь побеждать. Хочу быть чемпионом мира ради моей семьи и детей", — приводит слова Рамиреса BoxingScene.

Напомним, Сергей Ковалёв последний раз появлялся в ринге в ноябре 2019 года. Тогда он досрочно проиграл Саулю Альваресу.

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