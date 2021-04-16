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Вартанян дал прогноз на бой Немков — Дэвис

Вартанян дал прогноз на бой Немков — Дэвис
Бокс/ММА / Bellator 0
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Российский боец MMA Эдуард Вартанян поделился ожиданиями от поединка действующего чемпиона Bellator в полутяжёлой весовой категории Вадима Немкова и претендента на пояс Фила Дэвиса. Бой Немков — Дэвис состоится на турнире Bellator 257 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) в ночь с 16 на 17 апреля мск.

В 2018 году Немков победил Дэвиса раздельным решением судей.

«Думаю, Немков выиграет у Дэвиса. Их первый бой показал недочёты Вадима, но он может учиться. А Фил делает одно и то же на протяжении лет пяти. То есть Немков будет готов к тому, что ему предложит Дэвис. Хотя, возможно, будет тяжёлое, но единогласное решение судей.

Немкова нельзя назвать лучшим полутяжем, потому что лучший — Джонс. Он царь и царствует уже лет десять. Они бойцы разных категорий. У Немкова не было таких соперников, какие были у Джона. В их бое я бы поставил на американца, букмекеры бы сделали то же самое.

Рамбл и Ромеро — фавориты Гран-при вместе с Немковым. Они вдвоём одинаково опасны для Вадима: оба бьющие, оба взрывные. Таких бойцов у Немкова ещё не было», — сказал Вартанян в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Филиным.

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