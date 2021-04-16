Президент АСА обратился к Генеральному Прокурору Российской Федерации

Президент ACA Алексей Яценко поблагодарил представителей МИД России за поддержку в борьбе за снятие блокировки с YouTube-канала лиги. В организацию поступил официальный ответ от министерства.
«Ведомство разделяет точку зрения руководителей лиги АСА относительно недопустимости произвольных ограничительных действий американских ИТ-компаний в отношении размещенного на их платформе контента». Будем использовать описанный вами прецедент необоснованной блокировки как один из ярких примеров недобросовестной линии руководства иностранных платформ на цензурирование глобального информационного поля», — говорится в официальном ответе МИД.
Отдельно Яценко поблагодарил депутата ГД РФ Сергея Боярского — одного из разработчиков проекта «Закона о регулировании соцсетей», который вступил в силу в 2021 году.
«Я благодарен Сергею Михайловичу, который отправил свой депутатский запрос в МИД и Генеральную Прокуратуру в связи с блокировкой нашего YouTube-канала после применения санкций США. Хочу обратиться к Генеральному Прокурору РФ Игорю Викторовичу Краснову с просьбой ускорить рассмотрение нашего вопроса в связи с блокировкой YouTube-канала ACA, учитывая однозначную позицию МИД РФ по нашему делу». — добавил президент лиги.
Напомним, что 14 января 2021 года YouTube-канал российской ММА-лиги ACA был заблокирован после применения санкций США в отношении структур, аффелированных с Разманом Кадыровым.
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