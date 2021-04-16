Кормье оценил сроки возвращения Стерлинга после операции на шее

Бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Даниэль Кормье рассказал, когда, по его мнению, обладатель пояса в легчайшем весе Алджэмейн Стерлинг сможет вернуться в октагон.
В марте Стерлинг в титульном поединке победил Петра Яна, после того как россиянина дисквалифицировали за запрещённый удар коленом в голову, и стал чемпионом UFC. Сегодня, 16 апреля, боец сообщил, что ему провели операцию на шее.
«Я верю, что у него серьёзная травма. В ближайшее время он будет оставаться чемпионом. Ему не придётся сталкиваться с Петром Яном через 2-3 месяца, как изначально планировалось. Сейчас Петру придётся ждать.
Операции на шее не всегда идут по плану. Это может и на год затянуться. Придётся долго ждать, возможно», — рассказал Кормье в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.
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