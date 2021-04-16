Дэвид Хэй: Фьюри думает, что он непобедим. И не зря, на его месте я бы тоже так думал

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе Дэвид Хэй рассказал об ожиданиях от объединительного поединка обладателя поясов WBA, IBF, WBO и IBO Энтони Джошуа и чемпиона мира по версии WBC Тайсона Фьюри. Стороны договорились о двух боях, однако пока неизвестно, где и когда они пройдут.

«Джошуа выиграет этот бой. Поражение от Энди Руиса многому его научило в том, что касается самоуспокоенности и излишней веры в самого себя.

Думаю, Фьюри взлетел слишком высоко после той победы (над Деонтеем Уайлдером. — Прим. «Чемпионата») и уверен, что он непобедим. И не зря, на его месте я бы тоже так думал. Но Джошуа уже потерпел поражение, и теперь у него другой настрой. Фьюри считает, что он уже отыгран, но на самом деле нет. Джошуа учится, а Фьюри празднует», — приводит слова Хэя Sky Sports.