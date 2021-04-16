Штырков дал прогноз на бой Немков — Дэвис

Российский боец MMA Иван Штырков поделился ожиданиями от поединка действующего чемпиона Bellator в полутяжёлой весовой категории Вадима Немкова и претендента на пояс Фила Дэвиса. Бой Немков — Дэвис состоится на турнире Bellator 257 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) в ночь с 16 на 17 апреля мск.
В 2018 году Немков победил Дэвиса раздельным решением судей.
«Немков заберёт все раунды единогласным решением. Одержит победу увереннее, чем в прошлом поединке, так как сейчас находится в своей лучшей физической и ментальной формах. Он чемпион, это должно его мотивировать.
Дэвис — один из сильнейших бойцов в дивизионе. Это показал первый бой с Вадимом, хотя мы не знаем, в какой форме тогда был Немков. Тогда он хорошо выложился во втором раунде, его чуть-чуть не хватило на третий. Если он хорошо подошёл к бою, сделал с командой работу над ошибками, то Вадим заберёт победу единогласным решением судей. Однозначно это будет серьёзный бой, тяжёлый, как для Немкова, так и для Дэвиса, и пройдёт все раунды», — приводит слова Штыркова «Р-Спорт».
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