Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Шлеменко: в бою Немков — Дэвис будет много возни

Шлеменко: в бою Немков — Дэвис будет много возни
Бокс/ММА / Bellator 0
Аудио-версия:

Российский боец MMA Александр Шлеменко поделился ожиданиями от поединка действующего чемпиона Bellator в полутяжёлой весовой категории Вадима Немкова и претендента на пояс Фила Дэвиса. Бой Немков — Дэвис состоится на турнире Bellator 257 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) в ночь с 16 на 17 апреля мск.

В 2018 году Немков победил Дэвиса раздельным решением судей.

«Бой с Дэвисом будет очень непростым: будет много возни, борьбы. Надеюсь, Немков сможет добыть победу, как и в первом бою. Сейчас он действительно является одним из лучших полутяжей в мире.

Рамбл (Энтони Джонсон. — Прим. «Чемпионата») кажется мне самым опасным соперником для Немкова. Считаю, что с ним может быть очень вязко и тяжело. Для меня Рамбл — фаворит в этом Гран-при, он находится в отличной форме», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Американец хочет забрать у России последний титул. Не отступать и не сдаваться! LIVE!
Дэвис идёт не просто за реваншем с Немковым, он может оставить нас вообще без чемпионов в мировом ММА! Подробности — на «Чемпионате»!
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021