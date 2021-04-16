Шлеменко: в бою Немков — Дэвис будет много возни

Российский боец MMA Александр Шлеменко поделился ожиданиями от поединка действующего чемпиона Bellator в полутяжёлой весовой категории Вадима Немкова и претендента на пояс Фила Дэвиса. Бой Немков — Дэвис состоится на турнире Bellator 257 в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) в ночь с 16 на 17 апреля мск.

В 2018 году Немков победил Дэвиса раздельным решением судей.

«Бой с Дэвисом будет очень непростым: будет много возни, борьбы. Надеюсь, Немков сможет добыть победу, как и в первом бою. Сейчас он действительно является одним из лучших полутяжей в мире.

Рамбл (Энтони Джонсон. — Прим. «Чемпионата») кажется мне самым опасным соперником для Немкова. Считаю, что с ним может быть очень вязко и тяжело. Для меня Рамбл — фаворит в этом Гран-при, он находится в отличной форме», — сказал Шлеменко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.