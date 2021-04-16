Нуньес проведёт защиту титула в бою с Пеньей

Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес проведёт следующий поединок 7 августа на турнире UFC 265, сообщает BJ Penn. Соперницей бразильянки станет Джулианна Пенья.

Предыдущий поединок Нуньес провела в минувшем месяце. На турнире UFC 259 она досрочно победила Меган Андерсон. На данный момент победная серия Аманды в UFC составляет 12 поединков. Она по-прежнему возглавляет рейтинг лучших девушек-бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.

Что касается Пеньи, она занимает шестое место в рейтинге легчайшего веса. В минувшем поединке, который состоялся в январе 2021 года, ей удалось досрочно победить Сару Макманн. Всего в UFC на счету Джулианны восемь поединков. В шести из них она победила, а ещё два раза потерпела поражение.