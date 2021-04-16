Нуньес проведёт защиту титула в бою с Пеньей
Чемпионка UFC в двух весовых категориях Аманда Нуньес проведёт следующий поединок 7 августа на турнире UFC 265, сообщает BJ Penn. Соперницей бразильянки станет Джулианна Пенья.
Предыдущий поединок Нуньес провела в минувшем месяце. На турнире UFC 259 она досрочно победила Меган Андерсон. На данный момент победная серия Аманды в UFC составляет 12 поединков. Она по-прежнему возглавляет рейтинг лучших девушек-бойцов UFC вне зависимости от весовой категории.
Что касается Пеньи, она занимает шестое место в рейтинге легчайшего веса. В минувшем поединке, который состоялся в январе 2021 года, ей удалось досрочно победить Сару Макманн. Всего в UFC на счету Джулианны восемь поединков. В шести из них она победила, а ещё два раза потерпела поражение.
Рекомендуем вам
- 16 апреля 2021
-
18:33
-
17:46
-
17:20
-
16:48
-
16:00
-
15:40
-
15:00
-
14:00
-
13:07
-
12:11
-
12:00
-
11:02
-
11:00
-
10:48
-
10:18
-
10:00
-
09:00
-
00:55
-
00:29
- 15 апреля 2021
-
23:36
-
22:45
-
22:39
-
21:20
-
20:40
-
19:58
-
18:18
-
17:12
-
16:31
-
16:02
-
15:23
-
14:42
-
13:28
-
12:02
-
11:00
-
10:08
Партнерский контент
Рекомендуем вам