Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Диллиан Уайт усомнился в перспективах Усика в супертяжёлом весе

Диллиан Уайт усомнился в перспективах Усика в супертяжёлом весе
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Обладатель временного титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Диллиан Уайт сомневается, что бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик сможет проявить себя в супертяжёлом дивизионе.

«С кем дрался Усик в супертяжёлом весе? Чисора? Да бросьте. Дерек уже давно прошёл свой пик. К слову, я побеждал его дважды. К тому же Усику было трудно в схватке с Чисорой. Александр выглядел напуганным. Он просто выбрасывал джеб и убегал. Он не стал для Чисоры настоящей проблемой», — приводит слова Уайта BoxingScene.

Напомним, что Александр Усик смог победить Дерека Чисору лишь решением судей. Ожидается, что следующий поединок украинец проведёт за титул временного чемпиона мира по версии WBO c Джо Джойсом.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021