Диллиан Уайт усомнился в перспективах Усика в супертяжёлом весе

Обладатель временного титула чемпиона мира по версии WBC в супертяжёлом весе Диллиан Уайт сомневается, что бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжёлом весе Александр Усик сможет проявить себя в супертяжёлом дивизионе.

«С кем дрался Усик в супертяжёлом весе? Чисора? Да бросьте. Дерек уже давно прошёл свой пик. К слову, я побеждал его дважды. К тому же Усику было трудно в схватке с Чисорой. Александр выглядел напуганным. Он просто выбрасывал джеб и убегал. Он не стал для Чисоры настоящей проблемой», — приводит слова Уайта BoxingScene.

Напомним, что Александр Усик смог победить Дерека Чисору лишь решением судей. Ожидается, что следующий поединок украинец проведёт за титул временного чемпиона мира по версии WBO c Джо Джойсом.