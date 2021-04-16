Уиттакер и Гастелум сделали вес перед турниром UFC Вегас 24

В ночь с 17 на 18 апреля по московскому времени в Лас-Вегасе (штат Невада, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам UFC Вегас 24. В его главном событии встретятся бывший чемпион лиги в среднем весе Роберт Уиттакер и экс-претендент на звание временного чемпиона лиги Келвин Гастелум.

В преддверии схватки бойцы прошли официальную церемонию взвешивания. По её итогам Уиттакер оказался немного тяжелее Гастелума. Вес Роберта составил 84,1 кг, в то время как Гастелум потянул на 83,9 кг.

UFC Вегас 24. Взвешивание

Роберт Уиттакер (185,5 фунта) — Келвин Гастелум (185 фунтов)

Джереми Стивенс (156) — Драккар Клозе

Андрей Орловский (250,5) — Чейз Шерман (251)

Абдул Разак Альхассан (185,5) — Джейкоб Малкун (185,5)

Луис Пенья (155) — Александр Муньос (155,5).