Бой Кичигина и Сильверио возглавит турнир ACA 123

28 мая в Москве пройдёт турнир по смешанным единоборствам ACA 123. В его главном событии пройдёт поединок представителя Казахстана Георгия Кичигина с бразильским бойцом Элиасом Сильверио.

Кичигин проведёт третий поединок под эгидой АСА. Предыдущую схватку он провёл 26 февраля 2021 года. На турнире ACA 118 Георгий единогласным решением судей проиграл Гаджимураду Хирамагомедову. Всего же в смешанных единоборствах на счету Кичигина 31 поединок, в 24 он победил, а в семи случаях потерпел поражение.

Что касается Сильверио, то 34-летний бразилец последний раз бился также под эгидой АСА. В феврале он единогласным решением судей проиграл Али Багову, а до того проиграл всё тому же Хирамагомедову. Всего в ММА на счету Элиаса 24 поединка — 17 побед, 6 поражений и 1 ничья.