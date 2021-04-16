Кастаньо, на чей титул претендует Тим Цзю, проведёт следующий поединок с Чарло
Чемпион мира по версии WBO в первом среднем весе, аргентинец Брайан Кастаньо, проведёт следующий поединок 17 июля. Его соперником станет чемпион мира по версиям WBA Super, WBC, IBF в первом среднем весе Джермелл Чарло, сообщает Boxingnews24. Таким образом, боксёры будут оспаривать звание абсолютного чемпиона мира в своей весовой категории.
Чарло последний раз выходил в ринг в сентябре 2020 года. Тогда он нокаутировал Джейсона Росарио. Что касается Кастаньо, то аргентинец предыдущий раз бился в феврале 2021 года. Тогда он единогласным решением судей победил Патрика Тейшейру и завоевал вакантный титул чемпиона мира по версии WBO.
Напомним, что официальным претендентом на титул WBO является Тим Цзю.
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