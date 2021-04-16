Прямой эфир боя Вадим Немков — Фил Дэвис начнётся примерно в 05:30

В ночь с 16 на 17 апреля по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) пройдёт турнир по смешанным единоборствам Bellator 257. В его главном событии встретятся чемпион лиги в полутяжёлом весе Вадим Немков и экс-чемпион лиги Фил Дэвис.

Начало этого поединка запланировано примерно на 05:30.

«Чемпионат» проведёт онлайн-трансляцию турнира Bellator 257.

Вадим Немков проведёт первый поединок с августа 2020 года. Тогда на турнире Bellator 244 он нокаутировал Райана Бейдера и отобрал у него титул чемпиона лиги. Что касается Дэвиса, он последний раз бился в сентябре минувшего года. Тогда он раздельным решением судей победил Лиоту Мачиду.

Ранее Немков и Дэвис уже встречались. В 2018 году Вадим одержал победу раздельным решением судей.