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Бозинян победил Джексона на турнире Bellator 257

Бозинян победил Джексона на турнире Bellator 257
Бокс/ММА / Bellator 0
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В ночь с 16 на 17 апреля по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 257. В рамках предварительного карда российский боец Грачья Бозинян встретился с американцем Демаркусом Джексоном.

Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Ранее на турнире россиянин Виктор Немков проиграл шведу Карлу Албректссону.

В главном событии турнира встретятся чемпион лиги в полутяжёлом весе Вадим Немков и экс-чемпион лиги Фил Дэвис. Ранее Немков и Дэвис уже встречались. В 2018 году Вадим одержал победу раздельным решением судей. Немков проведёт первый поединок с августа 2020 года. Тогда на турнире Bellator 244 он нокаутировал Райана Бейдера и отобрал у него титул чемпиона лиги. Что касается Дэвиса, он последний раз бился в сентябре минувшего года. Тогда он раздельным решением судей победил Лиоту Мачиду.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира Bellator 257.

Bellator 2021. Bellator 257, Анкасвилл, США
Грачья Бозинян (W) - Демаркус Джексон
17 апреля 2021, суббота. 02:25 МСК
Грачья Бозинян
Окончено
UD
Демаркус Джексон
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