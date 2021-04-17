Бозинян победил Джексона на турнире Bellator 257

В ночь с 16 на 17 апреля по московскому времени в Анкасвилле (штат Коннектикут, США) проходит турнир по смешанным единоборствам Bellator 257. В рамках предварительного карда российский боец Грачья Бозинян встретился с американцем Демаркусом Джексоном.

Бой завершился победой россиянина единогласным решением судей.

Ранее на турнире россиянин Виктор Немков проиграл шведу Карлу Албректссону.

В главном событии турнира встретятся чемпион лиги в полутяжёлом весе Вадим Немков и экс-чемпион лиги Фил Дэвис. Ранее Немков и Дэвис уже встречались. В 2018 году Вадим одержал победу раздельным решением судей. Немков проведёт первый поединок с августа 2020 года. Тогда на турнире Bellator 244 он нокаутировал Райана Бейдера и отобрал у него титул чемпиона лиги. Что касается Дэвиса, он последний раз бился в сентябре минувшего года. Тогда он раздельным решением судей победил Лиоту Мачиду.

«Чемпионат» проводит онлайн-трансляцию турнира Bellator 257.