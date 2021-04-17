Андерсон победил Ягшимурадова техническим нокаутом в соглавном бою Bellator 257

В Анкасвилле (США) на стадионе «Мохеган Сан Арена» состоялся соглавный поединок турнира Bellator 257, в котором сошлись 31-летний представитель Туркменистана Довлетджан Ягшимурадов и 31-летний американец Кори Андерсон.

Бой был завершён победой техническим нокаутом Андерсона на отметке 2.15 третьего раунда. Отметим, что Кори мог заканчивать бой ещё во второй 5-минутке, но Ягшимурадов сумел дотерпеть до сирены. Но в третьем отрезке снова оказался на канвасе и добивания Андерсона были критичны. Судья принял решение остановить бой.

Однако и Довлетджан имел шанс в первом раунде повернуть ход поединка в свою пользу. Но после его тяжёлого попадания соперник сумел быстро восстановиться.

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Таким образом, стала известна первая полуфинальная пара Гран-При полутяжёлого веса Bellator. В июле Кори Андресон встретится с Райаном Бейдером.